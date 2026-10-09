i Du glaubst, im Fitnessstudio achten alle auf dich? Dieser Gedanke hält viele vom Training ab – völlig unnötig. iStock/Viacheslav Peretiatko (Symbolbild) Unsicherheiten überwinden Angst vor dem 1. Gym-Besuch? Diese 6 Tricks helfen dir Viele Menschen haben Angst vor dem Fitnessstudio. Mit diesen Strategien überwindest du die Unsicherheit und trainierst endlich ohne Scham. Von Heute Life 09.10.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du stehst vor dem Fitnessstudio, die Sporttasche über der Schulter, und plötzlich kommen die Zweifel. Was, wenn du eine Übung falsch machst? Wenn dich jemand beobachtet? Oder wenn du zwischen all den durchtrainierten Menschen einfach nicht hineinzupassen scheinst? Am liebsten würdest du wieder umdrehen.

Was nach fehlender Motivation aussieht, hat oft einen ganz anderen Grund: Unsicherheit. Besonders beim ersten Studiobesuch oder nach einer längeren Pause kann die Angst vor den Blicken anderer ganz schön groß werden. Dabei musst du weder besonders sportlich aussehen noch jedes Gerät beherrschen, um dort trainieren zu dürfen. Diese sechs Tipps helfen dir, dich langsam wohler zu fühlen.

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1. Such dir eine ruhige Uhrzeit

Ein voller Trainingsraum kann einschüchternd wirken. Deshalb lohnt es sich, zunächst zu weniger besuchten Zeiten vorbeizuschauen. Oft ist vormittags oder später am Abend weniger los. Das hängt allerdings vom jeweiligen Studio ab. Frag am Empfang nach den ruhigsten Zeiten. So kannst du dich ohne großen Trubel mit den Geräten vertraut machen.

2. Nimm jemanden mit, dem du vertraust

Zu zweit ist vieles leichter – auch der erste Schritt ins Fitnessstudio. Frag eine Freundin, deinen Partner oder jemanden aus deinem Freundeskreis, ob ihr gemeinsam trainieren wollt. Eine vertraute Person gibt Sicherheit und lenkt von unangenehmen Gedanken ab. Ihr müsst dabei nicht einmal dieselben Übungen machen. Manchmal reicht schon das Gefühl, nicht allein zu sein.

3. Geh niemals völlig planlos hin

Wer unsicher zwischen den Geräten herumsteht, fühlt sich schnell noch unwohler. Ein kleiner Trainingsplan kann deshalb Wunder wirken. Überlege dir vorher, welche drei oder vier Übungen du machen möchtest. Lass dir unbekannte Geräte vom Studiopersonal erklären. Du musst nicht alles sofort können – schließlich bist du dort, um zu lernen.

4. Schalte die Außenwelt kurz aus

Laute Gespräche, klappernde Gewichte und ständig neue Gesichter: Im Fitnessstudio prasseln viele Eindrücke gleichzeitig auf dich ein. Deine Lieblingsmusik oder ein spannender Podcast können helfen, den Fokus wieder auf dich selbst zu richten. Mit Kopfhörern schaffst du dir ein Stück Vertrautheit. Achte nur darauf, wichtige Hinweise und deine Umgebung weiterhin wahrzunehmen.

5. 10 Minuten sind besser als gar nichts

Du musst beim ersten Besuch keine Stunde trainieren. Setz dir lieber ein Ziel, das sich gut bewältigen lässt. Vielleicht gehst du zunächst nur zehn Minuten aufs Laufband oder probierst zwei Geräte aus. Wenn du danach wieder gehst, ist das kein Scheitern. Du hast den ersten Schritt geschafft – und beim nächsten Mal fällt er möglicherweise schon leichter.

6. Glaub nicht jedem Gedanken

"Alle schauen mich an." "Ich blamiere mich bestimmt." Solche Gedanken können sich unglaublich echt anfühlen, ohne tatsächlich zu stimmen. Versuche deshalb, sie bewusst zu hinterfragen. Hast du wirklich bemerkt, dass jemand dich beurteilt? Oder befürchtest du es nur?

Die meisten Menschen sind im Studio mit ihrem eigenen Training beschäftigt. Und selbst wenn jemand kurz hinsieht, bedeutet das noch lange nicht, dass er dich bewertet.

Wenn die Angst deinen Alltag bestimmt

Ein bisschen Nervosität vor einer neuen Situation ist völlig normal. Wenn du allerdings regelmäßig unter starker Angst, Panik oder körperlichen Beschwerden wie Herzrasen und Zittern leidest, solltest du das ernst nehmen. Auch wenn du nicht nur das Fitnessstudio, sondern zunehmend andere soziale Situationen vermeidest, kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein.