i Grauer Himmel, kühle Luft und null Motivation? Gerade jetzt lohnt es sich, aktiv zu werden. iStock/AdventurePicture (Symbolbild) Laub statt Laufband 5 Gründe, warum Sport im Herbst besonders gut tut Kuscheldecke, heißer Tee und die Lieblingsserie – klingt verlockend. Doch wer jetzt lieber nach draußen geht, tut sich gleich mehrfach etwas Gutes. Von Heute Life 08.10.2026, 14:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und das Sofa lockt. Doch ausgerechnet jetzt lohnt es sich, die Sportschuhe auszupacken. Warum der Herbst der perfekte Zeitpunkt für einen sportlichen Neustart ist.

1. Frische Luft bringt die Abwehr in Schwung

Wenn rundherum wieder geschnieft und gehustet wird, möchte man sich am liebsten zu Hause verkriechen. Dabei kann regelmäßige Bewegung gerade in der Erkältungssaison eine gute Idee sein. Moderater Sport unterstützt die normale Funktion des Immunsystems und kann dazu beitragen, das Risiko bestimmter Infektionen zu senken. Ein Spaziergang, eine lockere Laufrunde oder eine Radtour sind dafür oft schon ein guter Anfang.

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Wichtig ist allerdings: Kühle Luft allein macht nicht widerstandsfähiger. Wer bereits krank ist, sollte sich schonen und bei Fieber auf Sport verzichten.

2. Jetzt läuft das Training leichter

Im Sommer wird selbst eine kleine Joggingrunde schnell zur schweißtreibenden Herausforderung. Die Sonne brennt, der Kreislauf arbeitet auf Hochtouren und nach wenigen Minuten ist die Motivation dahin.

Der Herbst hat hier einen entscheidenden Vorteil: Bei milden Temperaturen muss der Körper weniger Energie für die Kühlung aufwenden. Gerade Ausdauersport wie Laufen, Radfahren oder zügiges Gehen fühlt sich dadurch oft angenehmer an. Besonders für Anfänger ist das ideal. Statt sich bei 30 Grad abzuquälen, lässt sich bei herbstlichen 10 bis 15 Grad oft deutlich entspannter starten.

3. Fit durch die gemütlichste Zeit des Jahres

Lebkuchen im Supermarkt, der erste Punschstand und schon bald duftet es überall nach Weihnachtskeksen. Die gemütlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Doch statt Sport als Strafe für ein Stück Kuchen zu betrachten, lohnt sich ein anderer Gedanke: Wer im Herbst eine Bewegungsroutine aufbaut, nimmt diese bestenfalls mit in den Winter.

Schon zwei oder drei feste Termine pro Woche können helfen, dranzubleiben. Und wer sich regelmäßig bewegt, tut seinem Herz-Kreislauf-System, seiner Muskulatur und seinem allgemeinen Wohlbefinden etwas Gutes – ganz unabhängig von der Zahl auf der Waage.

4. Bewegung vertreibt den Herbstblues

Wenn es morgens noch dunkel ist und abends schon wieder dämmert, schlägt das vielen Menschen aufs Gemüt. Die Motivation sinkt, die Müdigkeit steigt und selbst kleine Aufgaben fühlen sich plötzlich mühsam an. Dann kann Bewegung ein echter Stimmungsaufheller sein: Körperliche Aktivität kann Stress reduzieren, die Stimmung verbessern und für einen klareren Kopf sorgen.

Besonders praktisch: Wer tagsüber draußen trainiert, tankt gleichzeitig Tageslicht. Das unterstützt den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus und kann helfen, die dunklere Jahreszeit besser zu meistern. Eine Behandlung bei einer echten saisonalen Depression ersetzt Sport allerdings nicht.

5. Die Natur macht das Workout zum Erlebnis

Goldgelbe Blätter, rot leuchtende Baumkronen und frische Morgenluft: Selten zeigt sich die Natur so farbenprächtig wie im Herbst. Statt auf dem Laufband gegen eine Wand zu schauen, führt die Trainingsrunde jetzt durch eine Landschaft, die sich beinahe täglich verändert. Das kann ablenken, entspannen und die Lust auf Bewegung steigern.

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Und das Beste daran? Es muss nicht gleich ein Halbmarathon sein. Schon ein flotter Spaziergang im Park zählt.