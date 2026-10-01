i Eine Runde spazieren statt ins Fitnessstudio? Klingt fast ein bisschen zu gemütlich, um als Sport zu zählen. iStock/Maksym Belchenko (Symbolbild) Fitness-Tricks Ist Spazierengehen ein Sport? Mit diesen 3 Tipps schon Kein Schwitzen, kein Fitnessstudio: Kann ein einfacher Spaziergang wirklich als Sport durchgehen? Die Antwort hängt davon ab, wie du ihn gestaltest. Von Heute Life 01.10.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jacke an, Kopfhörer rein und eine Runde um den Block. Was sich eher nach gemütlichem Zeitvertreib als nach Training anhört, kann deinem Körper durchaus etwas abverlangen. Denn Gehen lässt sich erstaunlich einfach intensivieren – ganz ohne Fitnessstudio, Sportoutfit oder komplizierten Trainingsplan.

Entscheidend ist weniger, ob du deinen Spaziergang überhaupt "Sport" nennen darfst. Wer Tempo, Umfang und Zeitpunkt bewusst wählt, kann aus der täglichen Runde eine echte Bewegungseinheit machen.

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1 Gib beim Gehen etwas Gas Der größte Unterschied zwischen Schlendern und sportlichem Gehen steckt schon im Namen: das Tempo. Eine im "British Journal of Sports Medicine" veröffentlichte Auswertung zum Typ-2-Diabetes-Risiko zeigte einen Zusammenhang zwischen schnellerem Gehen und einem niedrigeren Erkrankungsrisiko. Bereits ein durchschnittliches Tempo von etwa drei bis fünf Kilometern pro Stunde war gegenüber langsamem Gehen mit einem geringeren Risiko verbunden. Bei zügigerem Gehen fiel der Zusammenhang noch deutlicher aus. Du musst deshalb aber nicht plötzlich durch den Park hetzen. Für einen sportlicheren Effekt kannst du zunächst einfach dein gewohntes Tempo erhöhen, die Arme aktiv mitnehmen oder zwischendurch schnellere Abschnitte einbauen.

2 Vergiss die "magischen" 10.000 Schritte Kaum eine Fitnesszahl hält sich so hartnäckig wie die berühmten 10.000 Schritte am Tag. Doch du musst diese Marke nicht erreichen, damit sich Bewegung lohnt. Eine große Meta-Analyse fand bereits ab rund 2.500 bis 2.700 Schritten täglich Zusammenhänge mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beziehungsweise einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit. Mit zunehmender Schrittzahl wurden weitere Vorteile beobachtet. Statt dich abends frustriert von einer fünfstelligen Zahl auf der Smartwatch anstarren zu lassen, zählt deshalb vor allem eines: mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen und sie regelmäßig beizubehalten.

3 Geh nach dem Essen noch eine Runde Bewegung nach einer Mahlzeit kann helfen, den Blutzuckeranstieg danach abzuflachen. Dafür braucht es keine kilometerlange Wanderung. Schon eine kurze Runde nach dem Essen bringt Bewegung in einen Zeitpunkt, an dem viele von uns sonst direkt auf dem Sofa oder wieder am Schreibtisch landen. Den Spaziergang genau nach einer Mahlzeit einzuplanen, kann außerdem einen ganz praktischen Vorteil haben: Er bekommt einen festen Platz im Tagesablauf und wird leichter zur Gewohnheit.

Spazierengehen ersetzt zwar nicht automatisch jedes Kraft-, Ausdauer- oder Beweglichkeitstraining. Aber wer zügig und regelmäßig geht und seine Strecke mit der Zeit steigert, kann daraus durchaus eine moderate Ausdauereinheit machen.