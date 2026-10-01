Ist Spazierengehen ein Sport? Mit diesen 3 Tipps schon

Jacke an, Kopfhörer rein und eine Runde um den Block. Was sich eher nach gemütlichem Zeitvertreib als nach Training anhört, kann deinem Körper durchaus etwas abverlangen. Denn Gehen lässt sich erstaunlich einfach intensivieren – ganz ohne Fitnessstudio, Sportoutfit oder komplizierten Trainingsplan.
Entscheidend ist weniger, ob du deinen Spaziergang überhaupt "Sport" nennen darfst. Wer Tempo, Umfang und Zeitpunkt bewusst wählt, kann aus der täglichen Runde eine echte Bewegungseinheit machen.
Spazierengehen ersetzt zwar nicht automatisch jedes Kraft-, Ausdauer- oder Beweglichkeitstraining. Aber wer zügig und regelmäßig geht und seine Strecke mit der Zeit steigert, kann daraus durchaus eine moderate Ausdauereinheit machen.