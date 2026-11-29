i Armin Assinger hat bereits 1.100 Folgen "Millionenshow"-Moderation auf dem Buckel. ORF Screenshot ORF soll Sendung einstampfen "Millionenshow"-Aus! Assinger bricht sein Schweigen Seit Tagen wird über das Aus der ORF-"Millionenshow" spekuliert. Nun meldet sich Kultmoderator Armin Assinger selbst zu Wort. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als zwei Jahrzehnten führt Armin Assinger durch die "Millionenshow" im ORF. Doch nun steht die Zukunft des beliebten Quizformats auf der Kippe. Angesichts des Sparkurses am Küniglberg könnte die Sendung aus dem Programm fliegen. Jetzt äußert sich der langjährige Moderator selbst zu den Berichten über ein mögliches Aus.

Demnach ist auch Assinger bislang keine endgültige Entscheidung bekannt. Er verweist im Gespräch mit dem "Standard" auf die jüngsten Aussagen von ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer. Dieser hatte vor einer Sitzung des Stiftungsrates am Donnerstag erklärt, es gebe "noch keine Entscheidung über die Millionenshow".

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An diese Aussage klammert sich auch Assinger: "An allen anderen Spekulationen beteilige ich mich nicht", stellt der ehemalige Skirennläufer klar.

Nur noch zehn Ausgaben?

Die "Kronen Zeitung" hatte am Mittwoch unter Berufung auf einen Insider berichtet, dass das Ende der "Millionenshow" bereits beschlossene Sache sei. Angeblich sollen nur noch zehn Ausgaben über die Bildschirme flimmern. Die Produktionskosten sollen sich pro Folge auf rund 200.000 Euro belaufen – insgesamt etwa fünf Millionen Euro jährlich.

Lederer trat den Berichten am Donnerstag allerdings entgegen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Der Stiftungsratsvorsitzende bezeichnete sich selbst als Fan der Sendung und hofft auf eine Lösung.

Auch die berufliche Zukunft Assingers bei der Quizshow bleibt offen. Auf die Frage nach der Laufzeit seines Vertrags ging der Moderator nicht ein. Medienberichten zufolge soll dieser mit Jahresende auslaufen.

Mehr als 1.100 Sendungen moderiert

Seit 2002 stellt Assinger in der "Millionenshow" die Fragen. Mittlerweile hat der frühere Skiprofi mehr als 1.100 Ausgaben des in Köln produzierten Erfolgsformats präsentiert. Vor ihm führten Rainhard Fendrich und Barbara Stöckl durch die österreichische Version des internationalen Quizhits.

Abseits der "Millionenshow" bleibt Assinger vorerst im ORF präsent. Bereits am Montag, dem 30. November, steht er gemeinsam mit Silvia Schneider für "Weihnachten in Österreich" vor der Kamera.

ORF streicht bereits andere Shows

Unterdessen fallen andere beliebte TV-Formate bereits dem Sparkurs zum Opfer. Das Ende der beiden Quizsendungen "Q1 – Ein Hinweis ist falsch" und "Smart 10" steht fest. Auch der Vertrag von "Studio 2"-Moderator Norbert Oberhauser wird aus Kostengründen nicht verlängert.

Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig, der mit 1. Jänner 2027 das Ruder übernimmt, hat für die ersten drei Monate einen "Kassasturz" angekündigt. Dabei sollen weitere notwendige Sparmaßnahmen konkretisiert werden. Welche Zukunft die "Millionenshow" hat, bleibt vorerst abzuwarten.