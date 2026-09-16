i Wenn der Neumond am Himmel steht, beginnt astrologisch ein neuer Zyklus. iStock/Nazarii Neshcherenskyi (Symbolbild) Astrologische No-Gos Diese 7 Dinge solltest du bei Neumond lieber vermeiden Neumond steht für Neuanfang und Veränderung – doch ausgerechnet in dieser besonderen Mondphase sollte man einige Sachen lieber lassen. Von Heute Life 16.09.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Himmel ist er kaum zu sehen – und trotzdem wird dem Neumond in der Astrologie eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Er steht für Neuanfang, Veränderung und die Gelegenheit, alte Dinge hinter sich zu lassen. Wer sich an astrologischen Ritualen orientiert, sollte in dieser Phase allerdings nicht nur überlegen, was er beginnen möchte.

Denn rund um den Neumond gibt es auch Verhaltensweisen, von denen Astrologie-Fans eher abraten. Sieben Dinge gelten dabei als besonders ungünstig.

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1. Keine vorschnellen Entscheidungen treffen

Der Neumond markiert astronomisch den Beginn eines neuen Mondzyklus – astrologisch wird daraus gerne der perfekte Zeitpunkt für einen Neustart. Deshalb sollte man jedoch nicht überstürzt handeln, heißt es in entsprechenden Deutungen. Den Job spontan kündigen, eine Beziehung aus einer Laune heraus beenden oder eine große Entscheidung übers Knie brechen? Lieber nicht.

2. Nicht jedes Geheimnis ausplaudern

Manchmal muss einfach alles raus, rund um den Neumond soll Zurückhaltung jedoch die bessere Strategie sein. Dabei geht es nicht darum, plötzlich zu schweigen – vielmehr soll diese Phase Raum geben, Gedanken und Gefühle zunächst selbst zu sortieren. Wer sofort jede Sorge, jedes Geheimnis und jeden neuen Plan mit anderen teilt, könnte sich später wünschen, etwas länger darüber nachgedacht zu haben.

3. Nicht in Gedanken verlieren

Eine unbeantwortete Nachricht, ein Problem im Job oder ein Streit, der einem nicht aus dem Kopf geht: Wer sich in Sorgen hineinsteigert, findet häufig erst recht keine Lösung. In der Astrologie gilt der Neumond als Gelegenheit, gedanklichen Ballast loszulassen. Statt jedes mögliche Szenario hundertmal durchzuspielen, lautet die Devise daher: Abstand gewinnen und Dingen Zeit geben.

4. Nicht reflexartig Nein sagen

Keine Lust, keine Zeit, lieber zu Hause bleiben? Ein vorschnelles "Nein" könnte laut astrologischer Vorstellung ausgerechnet jetzt eine verpasste Gelegenheit bedeuten.

Der Neumond steht schließlich für neue Möglichkeiten. Das bedeutet nicht, jede Einladung oder Idee annehmen zu müssen. Wer allerdings nur aus Bequemlichkeit oder Unsicherheit ablehnt, könnte sich fragen, ob ein Versuch nicht doch spannend wäre. Vielleicht verbirgt sich hinter einer ungewohnten Gelegenheit etwas, das den Alltag ordentlich aufmischt.

5. Das Bauchgefühl nicht ignorieren

Irgendetwas fühlt sich falsch an, obwohl man nicht genau sagen kann, warum? Astrologische Neumond-Ratgeber raten dazu, solche Gefühle nicht einfach wegzuschieben. Intuition ist allerdings kein übernatürlicher Beweis dafür, dass tatsächlich etwas nicht stimmt. Ein ungutes Gefühl kann dennoch Anlass sein, genauer hinzuschauen, Informationen zu sammeln oder eine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Besonders bei wichtigen Fragen sollten überprüfbare Fakten trotzdem nicht durch das Bauchgefühl ersetzt werden.

6. Sich nicht komplett zurückziehen

Dunkler Himmel, Sofa, Decke – und bloß niemanden sehen? Auch wenn der Rückzug manchmal guttun kann, soll der Neumond astrologisch eher dazu einladen, sich für neue Begegnungen zu öffnen.

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Ein Abend mit Freunden, ein gemeinsames Essen oder eine spontane Unternehmung können neue Impulse bringen. Wer gerade Ruhe braucht, muss sich natürlich nicht unter Menschen zwingen. Gemeint ist vielmehr: Nicht aus Gewohnheit jede Tür nach außen schließen.

7. Nicht aus Angst am Alten festhalten

Der vielleicht wichtigste Gedanke hinter der Neumond-Symbolik lautet: Damit etwas Neues beginnen kann, muss manchmal etwas Altes enden. Das kann eine schlechte Gewohnheit sein, ein längst überholter Plan oder eine Situation, die einem nicht mehr guttut. Astrologisch betrachtet soll der Neumond deshalb Mut machen, Veränderungen nicht grundsätzlich aus Angst abzuwehren.

Wer mit Astrologie etwas anfangen kann, kann den Neumond als persönlichen Anlass nutzen, kurz Bilanz zu ziehen: Was möchte ich ändern, was loslassen – und was in den kommenden Wochen beginnen? Dafür braucht es vielleicht keine geheimnisvolle Kraft des Mondes. Manchmal reicht schon ein fixer Zeitpunkt, um den eigenen Alltag mit etwas Abstand zu betrachten.