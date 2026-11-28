i Mit der frühen Dunkelheit beginnt die Hochsaison für Langfinger. iStock/no_limit_pictures Hochsaison für Diebe Diese 6 Fehler machen es Einbrechern besonders leicht Nicht alles, was uns ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, schützt tatsächlich vor Einbrechern. Diese sechs Fehler werden oft unterschätzt. Von Heute Life 28.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es längst finster, obwohl der Feierabend gerade erst begonnen hat. Während wir es uns zu Hause gemütlich machen, beginnt für Einbrecher eine besonders günstige Jahreszeit. Die frühe Dunkelheit macht es ihnen leichter, unbemerkt zu bleiben. Wie sehr die kalte Jahreszeit das Einbruchsgeschehen beeinflusst, zeigen Zahlen der Versicherung Helvetia aus der Schweiz: Rund jeder vierte Einbruch ereignet sich demnach im November oder Dezember.

Doch nicht immer braucht es eine teure Alarmanlage, um das eigene Zuhause besser zu schützen. Oft sind es ausgerechnet alltägliche Gewohnheiten und kleine Nachlässigkeiten, die das Einbruchsrisiko erhöhen. Diese sechs Fehler solltest du vermeiden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

1. Den Urlaub öffentlich ankündigen

Ein Schnappschuss vom Strand, ein Foto aus dem Wellnesshotel oder ein Selfie am Flughafen: So verlockend es auch ist, seine Urlaubsfreude in den sozialen Netzwerken zu teilen, solche Beiträge können auch bei den falschen Personen landen. Urlaubsfotos solltest du deshalb möglichst erst nach deiner Rückkehr veröffentlichen. Bitte außerdem eine Vertrauensperson, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen und den Postkasten zu leeren. Zeitschaltuhren oder smarte Lampen können zusätzlich dabei helfen, einen bewohnten Eindruck zu vermitteln.

Einbrecher schlägt am Wiener Gürtel mit Eisenstange zu i ?

2. Die Haustür nur ins Schloss fallen lassen

Nur schnell zum Supermarkt oder eine Runde mit dem Hund drehen? Auch bei kurzen Erledigungen solltest du die Haus- oder Wohnungstür richtig absperren und sämtliche Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren vollständig schließen. Denke dabei auch an weniger offensichtliche Bereiche wie den Keller oder die Garage. Ein kurzer Kontrollgang vor dem Verlassen des Hauses kann sich bezahlt machen.

3. Mit teuren Anschaffungen prahlen

Der neue Fernseher ist ausgepackt, die Spielekonsole angeschlossen und die Verpackung landet vor der Haustür. Was völlig harmlos erscheint, kann ungewollt verraten, welche Wertsachen sich im Haushalt befinden. Entsorge solche Kartons möglichst diskret. Größere Bargeldbeträge und wertvollen Schmuck solltest du sicher verwahren. Wer einen Tresor besitzt, sollte diesen fachgerecht verankern lassen.

4. Den Garten völlig zuwuchern lassen

Eine üppige Hecke sorgt für Privatsphäre, doch beim Einbruchschutz ist zu viel Sichtschutz nicht unbedingt von Vorteil. Achte deshalb darauf, dass wichtige Bereiche rund um das Haus gut einsehbar bleiben. Ein regelmäßiger Rückschnitt von Sträuchern und Hecken ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Auch eine geeignete Außenbeleuchtung kann den Einbruchschutz unterstützen.

5. Sich auf Rollläden verlassen

Wer glaubt, mit geschlossenen Rollläden bereits ausreichend geschützt zu sein, wiegt sich womöglich in falscher Sicherheit. Herkömmliche Rollläden ersetzen keine geprüften Einbruchschutzmaßnahmen. Während eines längeren Urlaubs empfiehlt es sich zudem, die Beschattung nicht dauerhaft in derselben Position zu belassen.

6. Bei der Sicherheit auf Bastellösungen setzen

Zusatzschlösser und nachrüstbare Fenstersicherungen können den Einbruchschutz verbessern. Entscheidend ist allerdings, dass sie zum jeweiligen Fenster- oder Türmodell passen und fachgerecht montiert werden. Auch Fluchtmöglichkeiten müssen erhalten bleiben.

Wer unsicher ist, sollte sich professionell beraten lassen. Die Polizei bietet in Österreich kriminalpräventive Beratungen an. Und sollte dir tatsächlich etwas Verdächtiges auffallen, gilt: Bringe dich keinesfalls selbst in Gefahr, sondern verständige im Ernstfall die Polizei unter 133.