i Was im Sommer ein idealer Standort ist, kann im Winter für manche Zimmerpflanzen zum Problem werden. iStock/Andrey Nikitin Blüten in Bedrängnis 5 Pflanzen, die jetzt nicht auf die Fensterbank dürfen Die Fensterbank gilt als beliebter Platz für Zimmerpflanzen. Doch sobald die Heizung läuft, kann sich das schnell rächen. Von Heute Life 27.11.2026, 19:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während draußen die Bäume kahl sind und sich die Sonne nur noch selten blicken lässt, sorgen Zimmerpflanzen in den eigenen vier Wänden für ein bisschen Farbe und Gemütlichkeit. Damit die grünen Mitbewohner auch in der dunklen Jahreszeit genügend Tageslicht abbekommen, räumen viele Menschen ihnen einen Ehrenplatz auf der Fensterbank ein. Doch ausgerechnet dieser vermeintliche Logenplatz kann manchen Pflanzen im Winter zum Verhängnis werden.

Befindet sich direkt darunter ein Heizkörper, bekommen die Gewächse nämlich nicht nur Licht, sondern auch eine ordentliche Portion trockener, warmer Heizungsluft ab. Besonders tropischen Pflanzen, die an eine hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt sind, macht das zu schaffen. Hinzu kommen Temperaturschwankungen, Zugluft und eine mögliche Überwärmung des Wurzelballens. Auch Schädlinge wie Spinnmilben fühlen sich unter warmen, trockenen Bedingungen besonders wohl. Bei diesen fünf Zimmerpflanzen solltest du die Standortwahl im Winter deshalb noch einmal überdenken.

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1. Alpenveilchen

Mit seinen farbenfrohen Blüten ist das Alpenveilchen ein echter Hingucker in der grauen Jahreszeit. Doch so gemütlich wir es im aufgeheizten Wohnzimmer finden, so unwohl fühlt sich die Pflanze dort. Am längsten hält ihre Blütenpracht bei Temperaturen zwischen zwölf und 16 Grad. Ein heller Platz in einem kühleren Raum ist daher die deutlich bessere Wahl als die Fensterbank über dem Heizkörper.

2. Orchideen

Die exotischen Schönheiten lieben Wärme und Licht, benötigen aber auch ausreichend Luftfeuchtigkeit. Die ständig aufsteigende, trockene Heizungsluft kann ihnen deshalb ordentlich zusetzen. Ein helles Badezimmer oder eine ausreichend helle Küche können dank der zeitweise höheren Luftfeuchtigkeit eine gute Alternative sein. Herrschen auf der Fensterbank hingegen geeignete Bedingungen, muss die Orchidee nicht zwangsläufig umziehen.

3. Weihnachtsstern

Mit seinen leuchtend roten Hochblättern gehört der Weihnachtsstern für viele genauso zur Adventzeit wie Kekse und Kerzen. Doch wer ihn direkt über der Heizung platziert, könnte schon bald gelbe Blätter entdecken. Am wohlsten fühlt sich der Weihnachtsklassiker bei Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad. Ein heller Standort auf einer Kommode oder einem Tisch abseits des Heizkörpers ist ideal. Auch kalte Zugluft solltest du vermeiden.

4. Amaryllis

Beim Ritterstern, besser bekannt als Amaryllis, kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an. Während des Austriebs und der Knospenbildung darf es die Pflanze durchaus etwas wärmer haben. Sobald sich ihre imposanten Blüten öffnen, empfiehlt sich allerdings ein Umzug an einen hellen, etwas kühleren Standort. So lässt sich die Blütenpracht länger genießen. Auch nach dem Verblühen sollte die Pflanze nicht dauerhaft in der heißen Heizungsluft stehen.

5. Weihnachtskaktus

Wer sich beim Weihnachtskaktus über ausbleibende Blüten wundert, sollte einen Blick auf dessen Standort werfen. Denn für die Knospenbildung benötigt das Gewächs kühlere Temperaturen und ausreichend lange Dunkelphasen.

Rund 14 Stunden Dunkelheit pro Tag können die Blütenbildung unterstützen. Tagsüber mag es der Weihnachtskaktus hingegen hell. Ein weniger stark beheiztes Zimmer, in dem abends nicht stundenlang das Licht brennt, bietet dafür gute Voraussetzungen.