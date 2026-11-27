i Schneechaos ist noch lange kein Freifahrtschein fürs Daheimbleiben. iStock/Zvozdochka Schneechaos Eingeschneit zu Hause – muss ich trotzdem zur Arbeit? Das Auto steckt im Schnee, die Öffis stehen still. Doch wer glaubt, deshalb einfach daheimbleiben zu dürfen, könnte sich gewaltig irren. Von Heute Life 27.11.2026, 10:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wecker klingelt, der erste Kaffee steht bereit und eigentlich wäre es längst Zeit, sich auf den Weg in die Arbeit zu machen. Doch ein Blick aus dem Fenster macht sämtliche Pläne zunichte: Das Auto ist unter einer dicken Schneedecke verschwunden, die Straßen sind kaum passierbar und auch Busse und Züge fallen aus.

Was für Kinder der Inbegriff eines perfekten Wintertages ist, kann Berufstätige vor ein handfestes Problem stellen. Denn was passiert eigentlich, wenn man aufgrund der Schneemassen das eigene Zuhause nicht mehr verlassen kann? Darf man einfach daheimbleiben oder drohen unangenehme Konsequenzen im Job?

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Gesetz kennt keinen spontanen Schneetag

Auch wenn Frau Holle sämtliche Verkehrsverbindungen lahmlegt, bedeutet das nicht automatisch einen freien Tag. Grundsätzlich sind Arbeitnehmer dazu verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für einen pünktlichen Arbeitsantritt zu sorgen. Ist der Arbeitsplatz aufgrund extremer Wetterbedingungen trotz aller zumutbaren Bemühungen nicht erreichbar, liegt laut Arbeiterkammer (AK) jedoch eine sogenannte Dienstverhinderung vor. Das Fernbleiben ist in diesem Fall entschuldigt.

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Muss ich im Zweifel zu Fuß in die Arbeit?

Entscheidend ist, welche Alternativen dir zur Verfügung stehen. Wurde bereits am Vorabend vor heftigen Schneefällen gewarnt, musst du entsprechend mehr Zeit für deinen Arbeitsweg einplanen. Fällt das Auto als Transportmittel aus, gilt es zu prüfen, ob du beispielsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ans Ziel kommst. Unter Umständen kann einem gesunden Arbeitnehmer sogar ein mehrere Kilometer langer Fußmarsch zugemutet werden. Wie weit diese Verpflichtung reicht, hängt allerdings von der individuellen Situation ab.

Die eigene Gesundheit oder gar das Leben musst du dafür nicht aufs Spiel setzen. Ist der Arbeitsweg aufgrund der Wetterverhältnisse tatsächlich zu gefährlich, musst du dich nicht ins Schneechaos stürzen.

Einfach daheimbleiben ist keine Option

Sobald sich abzeichnet, dass du nicht oder erst verspätet am Arbeitsplatz erscheinen kannst, musst du deinen Arbeitgeber unverzüglich informieren. Teile ihm den Grund und, sofern absehbar, die voraussichtliche Dauer deiner Abwesenheit mit. Auch offizielle Meldungen über Straßensperren oder ausgefallene Zugverbindungen solltest du aufbewahren. Dein Arbeitgeber kann einen Nachweis für die Dienstverhinderung verlangen.

Darf mir der Chef das Gehalt kürzen?

Liegt eine berechtigte Dienstverhinderung vor, behalten Arbeitnehmer grundsätzlich ihren Anspruch auf Bezahlung. Auch einen Urlaubstag oder Zeitausgleich darf der Chef dafür nicht einseitig verrechnen. Eine gerechtfertigte Abwesenheit aufgrund von Schnee und Eis ist zudem kein Grund für eine fristlose Entlassung. Wer hingegen zumutbare Alternativen ignoriert oder seine Meldepflicht verletzt, riskiert arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Und was ist mit Homeoffice?

Wer seine Aufgaben auch von zu Hause aus erledigen kann, sollte diese Möglichkeit mit dem Arbeitgeber abklären. Allerdings darf weder der Chef ohne entsprechende Grundlage Homeoffice einseitig anordnen noch der Arbeitnehmer eigenmächtig den Arbeitsplatz ins Wohnzimmer verlegen. Sobald die Straßen wieder passierbar sind und der Arbeitsweg zumutbar ist, musst du grundsätzlich wieder zur Arbeit erscheinen. Eingeschneit zu sein ist schließlich kein zusätzlicher Urlaubstag.