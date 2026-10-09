i Was viele beim Obstessen achtlos wegwerfen, könnte eigentlich auf dem Teller bleiben. iStock/Iamthatiam (Symbolbild) Wassermelone, Weintraube & Co Diese Obstkerne solltest du niemals wegwerfen Beim Obstessen landen die Kerne oft sofort im Müll. Dabei sind manche überraschend wertvoll – andere sogar gefährlich. Von Heute Life 09.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein saftiges Stück Wassermelone, eine Handvoll Weintrauben oder eine frisch aufgeschnittene Orange: Bevor wir genüsslich zugreifen, beginnt bei vielen das große Kerne-Sortieren. Was stört, wird kurzerhand ausgespuckt oder weggeworfen. Dabei machen wir uns bei manchen Früchten völlig unnötig die Mühe.

Wassermelone: Die Kerne dürfen bleiben

Gerade bei Wassermelonen werden die dunklen Kerne oft besonders gründlich entfernt. Dabei sind sie grundsätzlich unbedenklich und enthalten unter anderem Magnesium, Eisen, Zink und ungesättigte Fettsäuren. Wer die Nährstoffe besser nutzen möchte, sollte die Kerne gut zerkauen: Werden sie im Ganzen geschluckt, passieren sie den Verdauungstrakt teilweise unverdaut.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Noch besser schmecken sie geröstet: Einfach trocknen, mit etwas Öl und Salz in der Pfanne anrösten und über Salate oder Suppen streuen.

Weintrauben: Klein, aber voller Pflanzenstoffe

Auch bei Weintrauben lohnt es sich, die Kerne nicht automatisch auszusortieren. Sie enthalten Polyphenole und andere sekundäre Pflanzenstoffe, die unter anderem antioxidative Eigenschaften besitzen. Ein Grund mehr, beim nächsten Einkauf nicht ausschließlich zu kernlosen Trauben zu greifen. Einen nachgewiesenen besonderen Gesundheitseffekt darf man sich vom gelegentlichen Mitessen allerdings nicht erwarten.

Zitrone & Orange: Kein Grund zur Panik

Beim Auspressen einer Zitrone landet schnell einmal ein Kern im Saft. Das ist normalerweise kein Problem. Auch die Samen von Orangen und anderen Zitrusfrüchten gelten in üblichen kleinen Mengen als essbar. Allerdings schmecken sie oft bitter und sind kein besonders ergiebiger Nährstofflieferant. Extra sammeln oder zu Pulvern verarbeiten muss man sie deshalb nicht.

Bei diesen Kernen ist Vorsicht angesagt

Ganz anders sieht es bei Marillen, Pfirsichen, Zwetschken und Kirschen aus. Ihre harten Steine enthalten im Inneren Samen mit dem Pflanzenstoff Amygdalin. Beim Zerkauen und Verdauen kann daraus giftige Blausäure entstehen. Besonders bittere Marillenkerne können gefährliche Mengen enthalten. Sie sollten deshalb nicht als vermeintlich gesunder Snack gegessen werden.

Auch Apfelkerne enthalten Amygdalin. Wer versehentlich ein paar davon verschluckt, muss normalerweise keine Vergiftung befürchten. Größere Mengen gezielt zu zerkauen oder zu mahlen, ist aber keine gute Idee – besonders bei Kindern.

Und was ist mit dem Avocadokern?

Im Internet kursieren immer wieder Tipps, den großen Avocadokern zu trocknen, zu reiben und ins Müsli zu mischen. Davon raten Verbraucherschützer jedoch ab: Die Sicherheit des Verzehrs ist nicht ausreichend geklärt, und die oft beworbenen gesundheitlichen Vorteile sind wissenschaftlich nicht belegt.

Diese kleinen Kerne essen wir längst mit

Bei Himbeeren, Erdbeeren, Kiwis oder Feigen denkt kaum jemand daran, die winzigen Samen zu entfernen. Ähnlich selbstverständlich essen wir sie bei Tomaten, Gurken und Zucchini mit. Die wichtigste Faustregel: Kleine, weiche Samen vieler Früchte dürfen auf dem Teller bleiben. Harte Obststeine und unbekannte Kerne solltest du dagegen nicht aufbrechen und essen.