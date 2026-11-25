i "Er macht da so was mit seiner Zunge, was mich wahnsinnig macht", gesteht die Frau. peter zelei, istock (Symbolbild) Frau "weinte" bei Orgasmus "Er fährt total darauf ab, wenn ich an seinen Zehen..." Weil ihr langjähriger Freund kaum Zeit für sie hat, fühlt sich eine Frau zunehmend einsam. Ausgerechnet sein bester Freund wird zu ihrem Liebhaber. Von André Wilding 25.11.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte sie ihm nur über eine schwierige Zeit hinweghelfen. Doch aus den regelmäßigen Besuchen des besten Freundes ihres Partners entwickelte sich eine leidenschaftliche Affäre. Mittlerweile wünscht sich die Frau mehr als nur heimliche Treffen.

Fast jeden Mittag schaute der Mann bei ihr vorbei. Ein Streit innerhalb seiner Familie belastete ihn, bei ihr fand er ein offenes Ohr. Die beiden verbrachten viel Zeit miteinander, bis es eines Nachmittags zu einer folgenschweren Annäherung kam.

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Der Mann brachte einige Dosen Cocktails mit, die Frau bedankte sich mit einem Kuss auf die Wange. Aus der zunächst harmlosen Geste wurde schließlich mehr. Die beiden landeten miteinander im Bett.

"Wir hatten Sex auf dem Küchentisch und dann im Flur. Schließlich schafften wir es ins Schlafzimmer für unseren dritten Akt, der der emotionalste und intensivste von allen war. Ich weinte buchstäblich beim Orgasmus, und er bezeichnete ihn als sein bestes Erlebnis überhaupt", sagt sie im "Daily Star".

Aus Trost wurde Leidenschaft

Die Frau beschreibt das erste gemeinsame Liebeserlebnis als äußerst intensiv und emotional. Auch ihr heimlicher Liebhaber schwärmte danach von der gemeinsamen Nacht. Seither treffen sich die beiden regelmäßig und genießen ihre körperliche Nähe.

"Er macht da so was mit seiner Zunge, was mich wahnsinnig macht, während er mein Zehenlutschen liebt… Mein langjähriger Freund (sein Kumpel) ist ein toller Kerl, aber ich finde es ärgerlich, dass er seine Arbeit und seine Hobbys über mich stellt", stellt die Frau im "Daily Star" klar.

Ihr Freund spiele leidenschaftlich gerne Golf und Poker, während sie häufig alleine zu Hause sitzt. Die Affäre habe sie aus ihrer Einsamkeit und Langeweile geholt.

Liebhaber will Affäre geheim halten

Doch während die Frau mittlerweile auf eine gemeinsame Zukunft hofft, möchte ihr Liebhaber die Affäre unbedingt verheimlichen. Sein bester Freund dürfe niemals erfahren, was zwischen den beiden läuft.

Der Mann zieht sogar in Erwägung, sich eine andere Freundin zu suchen, um die heimliche Beziehung zu verschleiern.

Für die Frau ist das allerdings keine zufriedenstellende Lösung mehr. Sie möchte mit jenem Mann zusammen sein, bei dem sie sich wieder lebendig fühlt. Warum sie ihre Gefühle weiterhin verstecken soll, kann sie nicht nachvollziehen.

"Komm zur Besinnung"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman sagt im "Daily Star": "Komm zur Besinnung und sag deinem Freund die Wahrheit. Übernimm Verantwortung für dein Handeln und beichte alles. Du hast keine andere Wahl. Dein widerlicher Liebhaber scheint es zu genießen, sich heimlich in dein Bett zu schleichen, um heißen Sex zu haben, aber das ist falsch. Er überlegt sogar, sich eine lockere Freundin zu suchen, nur um ein Alibi zu haben."

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Und weiter: "Das ist weder dir noch der anderen Person gegenüber fair. Ich verstehe, dass du vor Aufregung sprühst, aber du musst einen Gang zurückschalten und diese ungesunde Situation als das erkennen, was sie ist – ein Fehler."