i Sparen klingt bei kleinem Einkommen oft unmöglich. Pexels/STAFFAGE Karolina Grabowska (Symbolbild) Spar-Tipps Jeden Monat knapp bei Kasse? Diese 5 Tricks helfen dir Miete, Einkauf, Rechnungen – und schon ist das Geld weg. Mit fünf einfachen Tricks kannst du trotzdem versuchen, etwas zurückzulegen. Von Heute Life 27.09.2026, 16:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Gehalt ist da, Miete und Rechnungen gehen ab – und plötzlich ist vom Geld kaum noch etwas übrig. Wer ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen muss, für den klingt der gut gemeinte Rat "Du solltest mehr sparen" schnell weltfremd. Doch Vorsorge muss nicht gleich bedeuten, jeden Monat Hunderte Euro zur Seite zu legen.

Gerade bei kleinem Einkommen können überschaubare Beträge und kleine Veränderungen im Alltag langfristig einen Unterschied machen. Entscheidend ist zunächst, herauszufinden, wohin das eigene Geld eigentlich fließt. Diese fünf Tipps können dabei helfen.

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Tipps zum Sparen i ?

1 Stromfresser ausfindig machen Ein Gerät im Stand-by-Modus macht noch keine hohe Stromrechnung . Über Monate können sich viele kleine Verbraucher im Haushalt allerdings bemerkbar machen. Steckdosenleisten mit Schalter, sparsame LED-Lampen und bewusst kürzere Laufzeiten elektrischer Geräte können helfen, den Verbrauch zu reduzieren.

2 Beim Heizen genauer hinschauen Auch bei den Heizkosten steckt Sparpotenzial – ohne deshalb den ganzen Winter frieren zu müssen. Türen zwischen unterschiedlich warmen Räumen geschlossen zu halten und Heizkörper regelmäßig zu entlüften, kann bereits helfen. Auch programmierbare Thermostate können verhindern, dass Räume unnötig stark beheizt werden.

3 Einkaufen mit Plan statt spontan Nur schnell in den Supermarkt – und plötzlich liegen fünf Dinge im Wagen, die gar nicht auf der Einkaufsliste standen. Gerade spontane Käufe können das Lebensmittelbudget unbemerkt nach oben treiben. Wer Mahlzeiten einige Tage im Voraus plant, Vorräte kontrolliert und mit einer Einkaufsliste loszieht, kann gezielter einkaufen. Ein Blick auf Grundpreise und Angebote hilft zusätzlich.

4 Abos auf den Prüfstand stellen Streamingdienst hier, App dort und vielleicht noch eine Mitgliedschaft, die seit Monaten kaum genutzt wird: Einzelne Abbuchungen wirken oft harmlos, gemeinsam können sie jedoch ordentlich ins Geld gehen. Deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf Kontoauszüge. Welche laufenden Verträge werden tatsächlich genutzt? Was könnte gekündigt oder auf eine günstigere Variante umgestellt werden?

5 Sparen automatisch erledigen lassen Wer immer nur das zurücklegt, was am Monatsende übrig bleibt, wartet womöglich vergeblich. Eine Alternative ist ein automatischer Dauerauftrag direkt nach dem Gehaltseingang. Dabei muss es nicht sofort eine große Summe sein. Auch ein kleiner Betrag kann helfen, eine regelmäßige Sparroutine aufzubauen. Zunächst kann damit etwa ein finanzieller Puffer für unerwartete Rechnungen entstehen. Wer darüber hinaus langfristig investieren möchte, kann sich beispielsweise mit breit gestreuten ETF -Sparplänen beschäftigen.

Kleine Schritte statt unrealistischer Sparziele

Natürlich lässt sich nicht jedes Budget noch weiter zusammenstreichen. Wer nach Miete, Lebensmitteln und anderen notwendigen Ausgaben tatsächlich keinen Spielraum mehr hat, kann auch mit den besten Spar-Tipps kein Geld herbeizaubern.

Wo allerdings ein kleiner Puffer vorhanden ist, zählt nicht nur die Höhe der Sparrate. Viel wichtiger kann es sein, überhaupt anzufangen und einen Überblick über die eigenen Finanzen zu bekommen. Denn zehn oder 20 Euro regelmäßig zurückzulegen ist immer noch besser, als an einem unrealistischen Sparziel jeden Monat aufs Neue zu scheitern.