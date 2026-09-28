i Das Wasser steht, der Abfluss gluckert und die Laune sinkt gleich mit. iStock/deepblue4you (Symbolbild) Haushalts-Hack Ohne Pömpel! Dieser Trick macht den Abfluss wieder frei Das Wasser läuft immer langsamer ab – bis plötzlich gar nichts mehr geht. Bevor du zum Rohrreiniger greifst, lohnt sich ein Blick ins Pfand-Sackerl. Von Heute Life 28.09.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du putzt dir die Zähne, drehst den Wasserhahn ab – doch das Wasser bleibt hartnäckig im Waschbecken stehen. Oder beim Abwasch merkst du plötzlich: Da geht gar nichts mehr. Bevor jetzt die Chemiekeule zum Einsatz kommt oder der Installateur gerufen wird, lohnt sich ein Blick ins Pfand-Sackerl: Oft kann eine stabile Plastikflasche im Notfall zum improvisierten Pümpel werden.

So funktioniert der Flaschen-Trick

Am besten eignet sich eine etwas stabilere PET-Flasche, die sich zusammendrücken lässt. Fülle sie ungefähr zur Hälfte mit Wasser und schraube den Deckel anschließend wieder ab. Jetzt kommt ein wichtiges Detail: Hat dein Waschbecken einen Überlauf, solltest du diesen mit einem feuchten Lappen möglichst gut verschließen. Sonst entweicht dort ein Teil des aufgebauten Drucks.

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Setze die Öffnung der Flasche anschließend kopfüber möglichst dicht auf beziehungsweise in den Abfluss. Drücke die Flasche nun kurz und kräftig zusammen. Das Wasser wird dadurch mit Druck ins Rohr gepresst und kann einen lockeren Schmutzpfropfen in Bewegung bringen. Falls nötig, lässt sich der Vorgang mehrmals wiederholen.

Warum die Plastikflasche helfen kann

Das Prinzip erinnert an die klassische Saugglocke: Durch Druck beziehungsweise Druckwechsel wird versucht, die Blockade im Rohr zu bewegen. Eine Garantie gibt es allerdings nicht. Sitzt die Verstopfung tiefer im Rohr, ist sie sehr fest oder steckt ein Fremdkörper dahinter, stößt der Haushalts-Trick schnell an seine Grenzen. Bevor du loslegst, solltest du außerdem sichtbare Haare und Verschmutzungen am Abfluss entfernen – oft sitzt das Problem bereits dort.

Beim WC lieber nicht basteln

Im Netz kursiert noch eine deutlich radikalere Variante: Dabei wird der Boden einer großen PET-Flasche abgeschnitten und die Flasche anschließend als selbst gebastelter Pümpel in der Toilette verwendet. Davon ist eher abzuraten: Beim Aufschneiden entstehen scharfe Kunststoffkanten, an denen du dich verletzen oder Oberflächen beschädigen kannst. Für eine verstopfte Toilette ist eine dafür vorgesehene Saugglocke die sicherere Wahl.

Wann der Installateur ran sollte

Hilft auch wiederholtes Pumpen nicht oder staut sich das Wasser sogar an mehreren Abflüssen gleichzeitig, kann die Blockade tiefer im Leitungssystem sitzen. Auch bei wiederkehrenden Verstopfungen ist professionelle Hilfe sinnvoll.

Wende diese flinken Putz-Hacks in deinem Badezimmer an i ?

Und noch wichtig: Hast du bereits chemischen Rohrreiniger hineingeschüttet, solltest du nicht anschließend wild mit der Flasche pumpen. Die ätzende Flüssigkeit könnte zurückspritzen und Haut oder Augen verletzen.