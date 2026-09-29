i Pakete von Temu, Shein & Co. werden ab Oktober wohl teurer. Pexels / Nataliya Vaitkevich "Heute" mit allen Infos Neuerungen im Oktober: Das solltest du unbedingt wissen Spritpreisbremse, Paketsteuer und neue Regeln für E-Mopeds: Im Oktober kommen zahlreiche Änderungen auf dich zu. "Heute" mit einem Überblick. Von Jochen Dobnik 29.09.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Oktober bringt zahlreiche Neuerungen: Autofahrer sollen an der Tankstelle weniger bezahlen, für bestimmte E-Mopeds gelten strengere Regeln und beim Online-Shopping wird der Widerruf einfacher.

Auch bei Paketen, alten Elektrogeräten, Rechnungen und Netflix tut sich einiges. Dazu kommen zwei Nächte mit guten Chancen auf Sternschnuppen. "Heute" hat dir die wichtigsten Termine herausgesucht – in chronologischer Reihenfolge.

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Ab 1. Oktober: Spritpreisbremse senkt Preise

Nach den jüngsten Preissteigerungen an den Tankstellen soll eine erweiterte Spritpreisbremse für Entlastung sorgen. Die Maßnahme gilt zunächst im Oktober und November. Benzin und Diesel sollen dadurch um insgesamt 12,2 Cent je Liter günstiger werden.

Der Preisnachlass setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Die Mineralölsteuer wird reduziert, zugleich werden die Gewinnspannen der Mineralölkonzerne begrenzt. Weil der Nettopreis sinkt, fällt auch der Mehrwertsteueranteil geringer aus.

Spritpreise im Vergleich Die günstigsten Tankstellen in deiner Nähe Diesel Super Gas Suchen Geschlossene Tankstellen anzeigen Basierend auf Daten von e-control, ohne Gewähr für die Richtigkeit.

Laut Berechnungen der Bundesregierung spart man bei einer Tankfüllung von 40 Litern rund 4,88 Euro. Bei 50 Litern beträgt die Ersparnis etwa 6,10 Euro. Ob die Preisbremse nach November weitergeführt wird, soll von der Entwicklung der internationalen Energiepreise abhängen.

Ab 1. Oktober: Zwei Euro Paketsteuer

Mit Monatsbeginn führt Österreich eine Paketsteuer ein. Sie beträgt zwei Euro je Sendung und betrifft Paketzustellungen aus Versandhandelsgeschäften an Privatkunden.

Zahlen müssen die Abgabe grundsätzlich größere Versandhändler, deren Versandhandelsumsatz in Österreich im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Euro erreicht hat. Für Kunden bedeutet das nicht automatisch, dass jede Bestellung um zwei Euro teurer wird. Zunächst ist das jeweilige Unternehmen zur Zahlung verpflichtet. Ob Händler die neuen Kosten ganz oder teilweise weitergeben, entscheiden sie selbst.

Ab 1. Oktober: Mehr Geschäfte nehmen Elektroaltgeräte an

Eine Novelle der Elektroaltgeräteverordnung erweitert die Rücknahmepflicht im Handel. Künftig müssen Händler bereits ab einer Verkaufsfläche von 25 Quadratmetern sehr kleine Elektroaltgeräte kostenlos annehmen. Ein Neukauf ist dafür nicht erforderlich.

Damit gilt die Rückgabe nicht mehr nur in großen Elektronikmärkten. Auch kleinere Geschäfte, die entsprechende Produkte verkaufen, werden einbezogen. Das betrifft etwa Trafiken: Leere Einweg-E-Zigaretten mit Batterie können dort künftig zur fachgerechten Entsorgung abgegeben werden.

Ab 1. Oktober: IKEA und Xbox starten Möbelkollektion

IKEA und Xbox bringen im Oktober eine gemeinsame, limitierte Gaming-Kollektion mit dem Namen "YXSTABY" heraus. Die Möbel sollen sich ohne grelle Beleuchtung oder eine auffällige Gaming-Optik in Wohnräume einfügen.

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Die Reihe umfasst insgesamt neun Produkte. Im Mittelpunkt stehen Lösungen zur Aufbewahrung von Geräten und Zubehör sowie zum Ordnen von Kabeln. Zu den auffälligeren Stücken gehört ein grüner Thumbstick-Hocker, dessen Form auf den 3D-Daten des Analogsticks eines Xbox-Controllers basiert. Auch dessen Griffstruktur wurde übernommen, zudem lässt sich der Hocker beim Sitzen flexibel neigen.

Zunächst wird die Kollektion ausschließlich in den IKEA-Einrichtungshäusern angeboten. Ab 15. Oktober können die Produkte zusätzlich über den Online-Shop bestellt werden.

Ab 1. Oktober: Strengere Vorgaben für E-Mopeds

Für Besitzer bestimmter E-Mopeds ändern sich die rechtlichen Bedingungen deutlich. Fahrzeuge, die bislang wie Fahrräder behandelt wurden, gelten künftig als zweirädrige Kleinkrafträder. Damit werden unter anderem eine Zulassung, eine Haftpflichtversicherung und eine gültige Prüfplakette notwendig. Auch ein entsprechender Führerschein ist erforderlich.

E-Mopeds gelten ab 1. Oktober als Kraftfahrzeuge, nicht mehr wie bisher als Fahrräder. Dann braucht man für sie eine Kfz-Zulassung. Helmut Graf

Auf Radwegen dürfen die betroffenen E-Mopeds nach ihrer neuen Einstufung nicht mehr gefahren werden. Auch Lieferdienste müssen ihre Flotten an die geänderten Bestimmungen anpassen.

Ab 1. Oktober: Online-Widerruf per Knopfdruck

Wer online einen Vertrag abschließt, soll ihn künftig leichter widerrufen können. Webshops müssen dafür eine gut sichtbare und einfach erreichbare elektronische Widerrufsmöglichkeit bereitstellen. Der sogenannte Widerrufsbutton betrifft bestimmte Fernabsatzverträge und soll die Rückabwicklung ähnlich unkompliziert machen wie den ursprünglichen Online-Abschluss.

Bereits ab Ende September gelten weitere Informationspflichten. Dabei geht es unter anderem um Gewährleistung, Haltbarkeitsgarantien und umweltfreundlichere Liefermöglichkeiten.

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Ab 1. Oktober: Rechnungen werden digital

Auch an der Kassa beginnt ein neues Kapitel. Österreich setzt stärker auf digitale Belege, um den Verbrauch von Papier zu reduzieren und die Kontrolle von Registrierkassen zu verbessern.

Die Belegpflicht bleibt bestehen. Händler müssen weiterhin eine Rechnung ausstellen, dürfen sie nun aber auch elektronisch übermitteln. Möglich ist das etwa per App, per E-Mail, QR-Code oder über eine digitale Anzeige an der Kassa.

Wer keine digitale Rechnung möchte, kann weiterhin einen Papierbon verlangen. Damit sollen auch Menschen ohne Smartphone oder entsprechende Anwendungen problemlos einen Beleg erhalten. Pexels / cottonbro studio

Die zuvor diskutierte Beleglotterie kommt nicht. Das Finanzministerium setzt stattdessen auf elektronische Rechnungen und verstärkte Kontrollen gegen Steuerbetrug. Besonders bargeldintensive Branchen sollen genauer überprüft werden.

Ab 1. Oktober: Seidl-Wandertage

Als Gegenpol zum traditionellen Wiener Weinwandertag initiiert, hast du bis 31. Oktober die Möglichkeit, auf einer geselligen Bier-Entdeckertour 23 frische gezapfte Seidl in Wiens 23 Bezirken zu genießen – und dabei ganz nebenbei die Wiener Lokalszene zu unterstützen.

Für einen Festpreis von 49 Euro erhältst du ein Seidl-Wandertag-Package mit einem Sammelpass und den entsprechenden Gutscheinen für alle 23 Seidl, sodass in den teilnehmenden Lokalen keine zusätzlichen Bierkosten anfallen. Na dann, Prost!

Ab 1. Oktober: Lehramtsstudium wird kürzer

Im Zuge der Weiterentwicklung der neuen Pädagogenbildung müssen all jene, die in der Sekundarstufe unterrichten wollen, ab dem Studienjahr 2026/2027 nur noch drei Jahre Bachelor- und zwei Jahre Masterstudium absolvieren.

Inhaltlich soll die Ausbildung stärker auf aktuelle Herausforderungen an Schulen ausgerichtet werden. Dazu zählen der Einsatz Künstlicher Intelligenz im Unterricht, der Umgang mit Krisen, sprachliche Hürden sowie Diversität und Inklusion.

Mit Oktober werden auch weitere wesentliche Teile des Psychotherapiegesetzes wirksam. Im Konkreten startet nun ab dem Wintersemester der zweite Ausbildungsabschnitt als eigenständiges Masterstudium (vier Semester) an Universitäten und Fachhochschulen. Dafür sind insgesamt 500 Plätze pro Jahr an den Standorten Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Linz, Salzburg und Wien vorgesehen.

Ab 2. Oktober: re:pair Festival in Wien

Im Wiener MuseumsQuartier beginnt das re:pair Festival (bis 18. Oktober). Die Veranstaltung beschäftigt sich mit Reparatur, Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz.

Besucher können defekte Alltagsgegenstände, Kleidung oder Elektrogeräte unter Anleitung reparieren. In praktischen Kursen werden außerdem Techniken wie sichtbares Flicken, Sashiko, Sticken und das Umarbeiten von Textilien und Taschen vermittelt.

6. und 7. Oktober: Amazon startet Prime Deal Days

Um 00.01 Uhr beginnen die Prime Deal Days von Amazon. Das 48-stündige Rabatt-Event läuft bis zum Abend des 7. Oktober und richtet sich ausschließlich an Kunden mit einer Prime-Mitgliedschaft.

Mehrmals täglich werden zeitlich begrenzte "Blitzangebote" freigeschaltet. Erfahrungsgemäß zählen dabei Amazon-Geräte wie Echo-Lautsprecher, Fire TV Sticks und Kindle-Reader zu den stärker reduzierten Produkten. Das Unternehmen nutzt die Aktion als frühen Start in das Weihnachtsgeschäft.

8. auf 9. Oktober: Draconiden ziehen über den Himmel

In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober erreichen die Draconiden ihren Höhepunkt. Der jährlich wiederkehrende Meteorstrom entsteht, wenn die Erde durch die Staubspur des Kometen 21P/Giacobini-Zinner fliegt. Kleine Teilchen dringen in die Erdatmosphäre ein, verglühen und werden als Sternschnuppen sichtbar.

Das rechnerische Maximum wird am 9. Oktober gegen 3 Uhr MESZ erwartet. Weil zu diesem Zeitpunkt beinahe Neumond herrscht, stört kaum Mondlicht die Beobachtung. Bei klarem Himmel sollen etwa fünf bis zehn Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein.

9. Oktober: Das "Forsthaus Rampensau" öffnet!

11 Paare, 22 Promis, eine Kärntner Alm: Diese Kombination verspricht auch in ihrer fünften Auflage auf JOYN & ATV viel Spaß, Action und Trash. Die bekanntesten Bewohner sind dieses Mal wohl Society-Größe Simone Lugner, Insta-Comedian Butti und "Teenager werden Mütter"-Sternchen Lisa.

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Ab 10. Oktober: Neue Grenzen für PFAS

PFAS finden sich in zahlreichen Alltagsprodukten, etwa in Regenjacken, Lebensmittelverpackungen und Hautpflegeartikeln. Die Chemikalien sind hitze- und wasserbeständig, werden in der Umwelt jedoch nur sehr langsam abgebaut. Deshalb werden sie häufig als "Ewigkeitschemikalien" bezeichnet. Einige Verbindungen stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.

Ab 10. Oktober gelten für eine bestimmte PFAS-Untergruppe strengere EU-Vorgaben. Betroffene Produkte dürfen diese Stoffe künftig nur noch in geringeren Mengen enthalten. Hersteller müssen teilweise auf andere Beschichtungen oder Rezepturen umsteigen.

14. Oktober: Shortlist für Österreichischen Buchpreis

Am 14. Oktober wird bekannt gegeben, welche Werke es auf die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis schaffen. Nominiert werden fünf Bücher für den Hauptpreis und drei Titel für den Debütpreis.

Im Rennen befinden sich unter anderem Werke von Robert Menasse, Norbert Gstrein, Birgit Birnbacher, Elias Hirschl und Anna Baar.

Ab 15. Oktober: Alkoholverbot an deutschen Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn führt an ihren rund 5.400 Bahnhöfen ein allgemeines Alkoholverbot auf Bahnsteigen und in Bahnhofshallen ein.

Ausgenommen bleibt die stationäre Gastronomie in den Bahnhöfen. In Restaurants und Lokalen darf damit weiterhin Alkohol ausgeschenkt und konsumiert werden.

21. Oktober: Orioniden erreichen ihren Höhepunkt

Nach den Draconiden folgt der nächste Meteorstrom. Die Orioniden erreichen in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober ihr Maximum. Sie stammen von Staub- und Gesteinsteilchen des Halleyschen Kometen.

Draconiden und Orioniden: Gute Chancen, Sternschnuppen zu sehen, gibt's gleich zwei Mal im Oktober. Getty Images/iStockphoto

Bei freier Sicht und möglichst dunkler Umgebung abseits größerer Städte können etwa 15 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde auftauchen. Die Orioniden sind damit der auffälligere der beiden Meteorströme im Oktober.

Ab 22. Oktober: Viennale beginnt

Am 22. Oktober startet die Viennale. Österreichs größtes internationales Filmfestival eröffnet diesmal ungewöhnlich mit einem Kurzfilm. Im Gartenbaukino wird der 21-minütige Experimentalfilm "Forever_Forever" des österreichischen Filmemachers Johann Lurf im 70-Millimeter-Format gezeigt.

Den Abschluss des Festivals bildet "Wiener Blues: The Lonliest Man in Town" über die Wiener Musiklegende Al Cook. Die diesjährige Retrospektive ist dem US-Regisseur Robert Aldrich gewidmet.

Auch die Festivalzentrale zieht um. Sie befindet sich heuer im historischen ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße im 4. Bezirk. Dort sind unter anderem Partys, Konzerte, Masterclasses und Diskussionen geplant.

Ab 23. Oktober: Neue Banksy-Ausstellung in Wien

Nach dem großen Erfolg von "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" kehren die Macher der Ausstellung mit einem neuen Format zurück. Ab 23. Oktober ist "House of Banksy Wien – An Unauthorized Exhibition" in der METAStadt zu sehen.

Die neue Pop-Up-Schau zeigt mehr als 150 Motive des Street-Art-Künstlers, die im Original heute kaum oder gar nicht mehr zugänglich sind.

Banksy, dessen Identität bis heute nicht offiziell geklärt ist, hat die Ausstellung allerdings nicht autorisiert. Dominik Gruss

25. Oktober: Die Winterzeit beginnt

Am letzten Sonntag im Oktober endet die Sommerzeit. In der Nacht auf den 25. Oktober werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

Damit ist die Nacht eine Stunde länger. Die Umstellung gilt in Österreich, Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern.

27. Oktober: Herbstferien starten

Sie dauern in allen Bundesländern einheitlich bis einschließlich Samstag, 31. Oktober.

Da aber der Nationalfeiertag am Montag, dem 26. Oktober vorangeht, Allerheiligen auf Sonntag, den 1. November fällt und Allerseelen am Montag, dem 2. November ebenfalls schulfrei ist, ergibt sich für die Schülerinnen und Schüler am Stück eine freie Zeit von neun Tagen.

28. Oktober: Netflix wird teurer

Der Streaming-Dienst erhöht die Abo-Preise. Jeweils zwei Euro mehr werden künftig pro Monat fällig.

Netflix erklärt die Preiserhöhungen mit dem eigenen Angebot. "Da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich erhöhen, bitten wir sie gelegentlich, etwas mehr zu bezahlen", hieß es dazu vom Unternehmen.

31. Oktober: Es ist Halloween!

Gibt es Süßes oder Saures?