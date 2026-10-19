i Wären für die Österreicher die beste Alternative für den Vorsitz, falls Markus Marterbauer absagt: Doris Bures, Peter Kaiser (r.) und Christian Kern Sabinre Hertel (2), APA Images "(Heute"-Montage) Alternative zu Marterbauer Umfrage – Bures wäre für Mehrheit die beste SPÖ-Chefin Die SPÖ sucht nach dem Babler-Rückzug auf Raten eine neue Person für den Parteivorsitz. "Heute" nahm einige Kandidaten unter die Lupe. Von Heute Politik 19.10.2026, 05:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die SPÖ liegt im aktuellen APA-Wahltrend nur mehr bei 14,4 Prozent. Zur Erinnerung: 21,1 Prozent am Wahlabend 2024 markierten das bislang historisch schlechteste Ergebnis. Die Landeschefs haben dementsprechend den Druck auf den gescheiterten Vizekanzler und Parteivorsitzenden Andreas Babler gemacht, diese Ämter zu räumen.

Parteitag im Frühjahr

Ein neuer Parteivorsitzender oder eine neue Parteivorsitzende soll bei einem Parteitag im Frühjahr 2027 gewählt werden. Doch das Interesse hält sich in überschaubaren Grenzen. Die SPÖ hat sich zahlreiche Absagen eingehandelt. So haben auch die beiden Interimsvorsitzenden Philip Kucher und Eva-Maria Holzleitner schriftlich ausgeschlossen, bis über den Parteitag hinaus im Amt zu bleiben.

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In den sauren roten Apfel beißen soll jetzt Finanzminister Markus Marterbauer. Er hat bereits zugesat, das Amt des Vizekanzlers von Babler zu übernehmen. Noch kein "Ja" gibt es von ihm für den SPÖ-Chefsessel.

Doch was ist, wenn Marterbauer dabei bleibt? Für diesen Fall hat "Unique Research" für "Heute" die Alternativen abgefragt (500 Österreicher ab 16 Jahren online vom 12. bis 15. Oktober, maximale Schwankungsbreite ±4,4 Prozent).

36 Prozent der Österreicher halten Doris Bures für die beste Kandidatin für den SPÖ-Vorsitz. "Unique Research" für "Heute"

Das Ergebnis: Für 36 Prozent der Befragten wäre die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures "sehr" oder "eher" für den Vorsitz geeignet. Die Grande Dame der Sozialdemokratie war schon in der Vergangenheit mehrfach als potenzielle Kandidatin im Spiel, unter anderem beim Wechsel von Christian Kern zu Pamela Rendi-Wagner. Sie hatte aber immer wieder abgesagt.

Ausgerechnet dieser Ex-Parteichef Kern ist es auch, der jetzt auf Platz zwei hinter Bures liegt. Ihn halten insgesamt 34 Prozent für geeignet. Ex aequo schafft es demnach auch der frühere Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser aufs Podium. Bemerkenswert: Er verfügt über die meisten "sehr geeignet"- und die wenigsten "überhaupt nicht geeignet"-Nennungen. Aber auch bei Kaiser gibt es das Problem, dass er mehrfach den Vorsitz der Bundes-SPÖ ausgeschlossen.

Weitgehend chancenlos wären dagegen der Ex-Medienmanager Gerhard Zeiler, Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Klubobmann Philip Kucher.

Bures fast bei allen Nummer eins

Spannend: Bures wäre sowohl für SPÖ-, als auch für ÖVP-Wähler die beste rote Alternative. Bei Anhängern der Roten liegt sie vor Peter Kaiser und der Frauenministerin. Bei den SPÖ-Fans ist Gerhard Zeiler unten durch.

Als beste Alternativen sehen auch die ÖVP-Sympathisanten Bures, Kaiser und Kern. Etwas anders das Bild bei den deklarierten FPÖ-Wählern. Hier heißt das Ranking Kern vor Zeiler und Kaiser. Bures kommt bei ihnen nur auf den vierten Platz.

Wie beurteilt Meinungsforscher und Politik-Experte Peter Hajek diese Ergebnisse? "In der SPÖ warten derzeit alle auf Markus Marterbauer. Sollte er den Parteivorsitz übernehmen wollen, dürfte ihm die Zustimmung sicher sein. Doch was, wenn er sich dazu außerstande sieht? Dann stellt sich die Frage nach der zweiten Reihe", sagt er zu "Heute".

Experte: Kein SPÖ-Kandidat für FPÖ-Wähler attraktiv

"Die Umfrage zeigt, dass Doris Bures und Peter Kaiser die besten Voraussetzungen mitbringen. Beide genießen hohe Akzeptanz unter SPÖ-Wählern und können auch bei ÖVP-Wählern punkten. Die schlechte Nachricht für die Sozialdemokratie: Bei FPÖ-Wählern stößt keiner der möglichen Nachfolger auf nennenswerte Zustimmung. Ein neuer Parteichef allein wird also nicht reichen, um verlorene Wähler zurückzugewinnen."