i Wer morgens unter der Dusche Zeit sparen möchte, spült sein Shampoo meist rasch wieder aus. iStock/skynesher Shampoo-Tipps Machst du beim Haarewaschen seit Jahren diesen Fehler? Ein paar zusätzliche Minuten unter der Dusche sollen für länger frische Haare sorgen. Eine Friseurin verrät, was davon zu halten ist. Von Heute Life 28.11.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch schnell unter die Dusche, einen Klecks Shampoo in die Haare, ordentlich aufschäumen und schon verschwindet alles wieder im Abfluss. Die Haarwäsche gehört für die meisten von uns längst zur Routine, über die wir kaum noch nachdenken. Doch ausgerechnet dabei sollen wir seit Jahren einen entscheidenden Fehler machen – zumindest, wenn man einem Beauty-Trend im Netz Glauben schenkt. Demnach spülen viele Menschen ihr Shampoo viel zu früh aus und bringen sich damit um dessen volle Wirkung. Aber ist an der Behauptung tatsächlich etwas dran?

Was steckt hinter der 60-180-Regel?

In den sozialen Netzwerken kursiert die Empfehlung, Shampoo zwischen 60 und 180 Sekunden einwirken zu lassen. Die zusätzlichen Minuten sollen insbesondere bei fettiger Kopfhaut oder der Verwendung zahlreicher Stylingprodukte für eine gründlichere Reinigung sorgen und die Haare länger frisch halten.

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Die Haare rückwärts waschen? So klappt's! i ?

Tatsächlich findet sich auf so mancher Shampoo-Flasche der Hinweis, das Produkt vor dem Ausspülen eine gewisse Zeit einwirken zu lassen. Doch daraus eine allgemeingültige Regel für die Haarwäsche abzuleiten, wäre falsch.

Braucht Shampoo überhaupt eine Einwirkzeit?

Wer morgens ohnehin schon gegen die Uhr duscht, kann aufatmen. Bei einem herkömmlichen Shampoo sind zusätzliche Wartezeiten in der Regel überflüssig. Das bestätigt auch Yamina Otto, Friseurin im Zürcher Spaze Haarstudio, gegenüber "20 Minuten". "Da muss man nicht warten. Man kann es nach dem Auftragen direkt wieder auswaschen", erklärt die Expertin.

Schließlich besteht die Hauptaufgabe eines klassischen Shampoos darin, überschüssigen Talg, Schmutz und Stylingrückstände zu entfernen. Dafür braucht es keine minutenlange Schaumparty auf dem Kopf. Das dermatologische Fachportal DermNet empfiehlt, Shampoo rund 30 Sekunden lang sanft in die Kopfhaut einzumassieren und anschließend gründlich auszuspülen. Bei besonders fettiger Kopfhaut kann ein zweiter Waschgang sinnvoll sein.

Bei diesen Shampoos solltest du allerdings warten

Ganz aus der Luft gegriffen ist der Beauty-Tipp dennoch nicht. Denn sobald spezielle Wirkstoffe ins Spiel kommen, kann die Einwirkzeit durchaus entscheidend sein. Das betrifft beispielsweise bestimmte medizinische Anti-Schuppen-Shampoos. Die British Association of Dermatologists empfiehlt bei entsprechenden Produkten eine Einwirkzeit von fünf bis zehn Minuten, damit die Wirkstoffe ausreichend Zeit haben, ihre Wirkung zu entfalten. Maßgeblich sind jedoch die Anwendungshinweise des jeweiligen Produkts.

Ein Blick auf die Flasche lohnt sich

Statt dich stur an eine Ein-, Zwei- oder Drei-Minuten-Regel zu halten, schau lieber auf die Rückseite der Flasche. Steht dort keine Einwirkzeit und handelt es sich um ein ganz normales Shampoo, kannst du dir die Extra-Minuten in der Dusche sparen.