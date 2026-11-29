i Während die einen am Sonntag ausschlafen möchten, greifen die anderen bereits zur Schneeschaufel. iStock/brebca Winterliches Streitthema Schneeräumen am Sonntag: Darf der Nachbar Lärm melden? Lautes Kratzen auf dem Asphalt statt gemütlicher Sonntagsruhe: Was sich Nachbarn beim Schneeräumen gefallen lassen müssen – und wann es zu viel wird. Von Heute Life 29.11.2026, 02:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist Sonntagmorgen, draußen hat sich über Nacht eine dicke Schneedecke über die Landschaft gelegt und eigentlich könnte man sich noch einmal genüsslich im Bett umdrehen. Wäre da nicht dieses penetrante Kratzen auf dem Asphalt. Während die einen ihren freien Tag genießen möchten, sind die anderen bereits mit Schneeschaufel oder Schneefräse im Einsatz. Gerade am Wochenende kann der winterliche Pflichtdienst schnell zum Zündstoff für einen handfesten Nachbarschaftsstreit werden. Doch darf man am Sonntag überhaupt so früh Schneeräumen oder können lärmgeplagte Nachbarn auf ihre Sonntagsruhe pochen?

Räumpflicht kennt kein Wochenende

So verlockend es auch sein mag, die Schneeschaufel am Sonntag einfach stehen zu lassen: Wer für den Winterdienst verantwortlich ist, hat dazu nicht unbedingt die Wahl. Denn die gesetzliche Räum- und Streupflicht in Österreich gilt auch an Sonn- und Feiertagen.

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Grundsätzlich müssen Grundstückseigentümer im Ortsgebiet dafür sorgen, dass öffentliche Gehsteige und Gehwege, die höchstens drei Meter von ihrer Grundstücksgrenze entfernt liegen, zwischen 6 und 22 Uhr schnee- und eisfrei gehalten werden. Gibt es keinen Gehsteig, muss in der Regel ein ein Meter breiter Streifen am Straßenrand geräumt und gestreut werden.

Wer also bereits am frühen Sonntagmorgen zur Schneeschaufel greift, erfüllt unter Umständen lediglich seine gesetzliche Pflicht.

Darf der Nachbar die Polizei rufen?

Entgegen einer weitverbreiteten Annahme gibt es in Österreich keine bundesweit geltende absolute Sonntags- oder Nachtruhe. Allerdings wird bei Lärmbelästigungen an Sonn- und Feiertagen ein strengerer Maßstab angelegt als an gewöhnlichen Werktagen. Ob ein Geräusch tatsächlich eine unzulässige Lärmbelästigung darstellt, muss im Einzelfall beurteilt werden. Dabei spielen unter anderem die Lautstärke, die Dauer und die Notwendigkeit der Tätigkeit eine Rolle.

Nachbarn dürfen sich daher durchaus beschweren oder die Polizei verständigen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der Schneeräumende gegen das Gesetz verstößt. Das notwendige Freischaufeln eines Gehsteigs dient schließlich der Sicherheit aller Fußgänger.

Vorsicht bei motorisierten Schneefräsen

Einen Freibrief für grenzenlosen Lärm gibt es allerdings auch beim Winterdienst nicht. Wer am frühen Sonntagmorgen eine besonders laute Schneefräse anwirft, obwohl sich die Arbeit problemlos und zeitnah mit einer Schaufel erledigen ließe, könnte durchaus Anlass für eine berechtigte Beschwerde liefern. Hinzu kommt, dass Gemeinden eigene Vorschriften für lärmintensive Arbeiten erlassen können. Auch örtliche Bestimmungen und gegebenenfalls die Hausordnung sind daher zu beachten.

Anders als beim notwendigen Räumen eines öffentlichen Gehsteigs sollte man lärmintensive Arbeiten auf privaten Flächen, die nicht dringend erledigt werden müssen, möglichst auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

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Nicht zu räumen, kann teuer werden

Aus Rücksicht auf die Nachbarn gänzlich auf den Winterdienst zu verzichten, ist jedenfalls keine gute Idee. Wer seine gesetzliche Räumpflicht vernachlässigt, riskiert eine Verwaltungsstrafe. Kommt ein Fußgänger deshalb zu Sturz und verletzt sich, können zudem Schadenersatzforderungen drohen.