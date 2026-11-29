i Automotive Expert Patrick Breiteneder und Motor-Ressortleiter Maxim Zdziarski Heute Der große Kosten-Check So viel teurer ist der BMW M5 als ein "normaler" 5er Braucht es wirklich einen M5? "Heute" hat die beiden BMW-Kombis einem direkten Kostenvergleich unterzogen – mit einem erstaunlichen Ergebnis. Von Maxim Zdziarski 29.11.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Muss es wirklich der BMW M5 mit 727 PS sein, oder reicht der 550e mit 489 PS? Wir haben die beiden Plug-in-Hybrid-Kombis nicht nur auf der Straße miteinander verglichen, sondern auch den Taschenrechner ausgepackt. Knapp 58.500 Euro liegen zwischen den Kaufpreisen unserer beiden Fahrzeuge. Doch wie groß ist der Unterschied bei den laufenden Kosten?

Beim Preis liegen die beiden erstaunlich weit auseinander. Der 550e Touring kostet in dieser konkreten Konfiguration 118.416 Euro, während für den M5 Touring 176.894 Euro aufgerufen werden. Das sind 58.478 Euro Unterschied.

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Leistung: M5 spielt in einer anderen Liga

Beim Antrieb wird der Abstand noch deutlicher. Der 550e kombiniert einen 3,0-Liter-Sechszylinder mit Plug-in-Hybridtechnik und kommt auf 489 PS und 700 Nm. Der M5 setzt dagegen auf einen 4,4-Liter-V8 und liefert 727 PS sowie 1.000 Nm.

Beim Sprint liegen nur 0,8 Sekunden zwischen den beiden: 4,4 Sekunden beim 550e und 3,6 Sekunden beim M5.

Bei der Höchstgeschwindigkeit zeigt sich der Charakterunterschied noch stärker: Der 550e ist bei 250 km/h abgeregelt, der M5 schafft mit entsprechender Ausstattung bis zu 305 km/h.

Dafür ist der 550e der bessere Stromer

Bei der elektrischen Reichweite dreht sich das Bild zugunsten des schwächeren BMW. Der 550e schafft 82 Kilometer elektrisch nach WLTP, der M5 lediglich 62 Kilometer. Auch beim kombinierten WLTP-Verbrauch liegt der 550e deutlich niedriger: 3,4 statt 5,2 Liter auf 100 Kilometer. Beim elektrischen Verbrauch liegt dagegen der M5 mit 17,7 kWh/100 km knapp vor dem 550e mit 18,3 kWh/100 km.

Der M5 ist deutlich schwerer

Der M5 bringt 2.555 Kilogramm auf die Waage. Der 550e kommt auf 2.285 Kilogramm. Das sind immerhin 270 Kilogramm Unterschied.

Der 550e kostet in diesem konkreten Angebot 118.416 Euro, hat 489 PS, 700 Nm und 82 km elektrische Reichweite. Der M5 kostet 176.894 Euro, bringt dafür 727 PS, 1.000 Nm und 3,6 Sekunden auf 100 km/h mit.

Unterm Strich muss man für den M5 innerhalb von drei Jahren satte 36.200 Euro mehr ausgeben – ein Plus von rund 43 Prozent. Treibstoff, Strom sowie der Verschleiß von Reifen und Bremsen sind dabei noch gar nicht eingerechnet.

Fazit: Der Bandit und sein kleiner Bruder

Der BMW M5 ist der Bandit unter den beiden Bayern – mit ordentlich Bankomatensprenger-Vibes. Brutal in jeglicher Hinsicht: schwer, aber unglaublich schnell und sportlich.

Der 550e ist mit seinen 489 PS allerdings alles andere als untermotorisiert und kostet obendrein eine ganze Stange weniger. Seine Vorteile liegen auf der Hand: Er ist komfortabler, unaufgeregter und im Alltag deutlich entspannter.

Zwar kann auch der M5 rein elektrisch und sparsam bewegt werden, bei Fahrwerk, Lenkung und Bremsen steht er aber ganz klar auf der sportlichen Seite des Lebens.

Während der 550e seinen Fahrer zur Gelassenheit erzieht, motiviert der M5 seinen Besitzer permanent dazu, ein bisschen Blödsinn zu treiben. Genau das macht seinen Reiz aus – und ist gleichzeitig das beste Argument für den 550e. Die Entscheidung welches Auto besser zu einem passt, muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden.