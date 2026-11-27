i Onlinecars setzt auf ein standardisiertes Prüfverfahren bei Gebrauchtfahrzeugen. Onlinecars Blick hinter die Kulissen So werden Gebrauchtwagen wieder fit gemacht Versteckte Mängel und Reparaturen sind beim Gebrauchtwagenkauf gefürchtet. Der Autohändler Onlinecars setzt deshalb auf eine spezielle Aufbereitung. Von Maxim Zdziarski 27.11.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer einen Gebrauchtwagen kauft, weiß oftmals nicht, welche Überraschungen auf ihn warten. Gerade bei Elektroautos kommt eine weitere Unsicherheit hinzu: Wie fit ist der Akku nach mehreren Jahren überhaupt noch?

Der markenunabhängige Gebrauchtwagenhändler Onlinecars will seinen Kunden diese Sorgen nehmen. Im sogenannten Refurbishment Center in Lieboch bei Graz werden Fahrzeuge nach einem standardisierten Verfahren geprüft, repariert und aufbereitet.

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Vom Auktionsauto zum Hochglanz-Gebrauchten

Ein Großteil der Fahrzeuge stammt von europäischen Autoauktionen. Bei ihrer Ankunft in der Steiermark sind die Autos häufig verschmutzt, weisen Kratzer oder kleinere technische Mängel auf.

Bevor die Fahrzeuge zum Verkauf angeboten werden, durchlaufen sie mehrere Stationen. Nach einer technischen Überprüfung werden vorhandene Mängel behoben, anschließend wird das Auto innen und außen aufbereitet. Erst nach einer abschließenden Qualitätskontrolle und Fotodokumentation landet das Fahrzeug im Online-Shop.

"Wir bessern auch kleinere Macken aus. Das hebt die Qualität und den Wert des Autos", erklärt Armin Kipperer, Leiter der Fahrzeugaufbereitung bei Onlinecars.

So fit sind gebrauchte E-Auto-Akkus

Besonders interessant ist der Blick auf gebrauchte Stromer. Bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden wird zusätzlich der Gesundheitszustand der Hochvoltbatterie überprüft. Mithilfe einer speziellen Software werden die Daten über die OBD-Schnittstelle ausgelesen und in einem Akkuzertifikat dokumentiert.

Die bisherigen Erfahrungen des Unternehmens dürften so manchen skeptischen Autokäufer überraschen. "Aus unserer bisherigen Praxis liegen die Akkus bei mehrere Jahre alten E-Autos meist noch bei 80 bis 95 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität", erklärt Kipperer.

Werden bei der Überprüfung Auffälligkeiten festgestellt, gehen die Fahrzeuge laut dem Unternehmen zurück und gelangen gar nicht erst in den Verkauf.

Stromer haben andere Schwachstellen

Auch beim Verschleiß zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Verbrennern und Elektroautos. Während die Bremsen bei Stromern aufgrund der Rekuperation deutlich seltener beansprucht werden und deshalb eher zu Rost neigen, macht sich das höhere Fahrzeuggewicht insbesondere bei den Reifen bemerkbar.

In Lieboch verfügt man mittlerweile auch über speziell ausgebildetes Personal und entsprechendes Werkzeug, um Hochvoltbatterien vor Ort tauschen zu können.

14 Tage Rückgaberecht beim Autokauf

Zehntausende Fahrzeuge wurden in Lieboch bereits nach dem standardisierten Verfahren aufbereitet. Ob günstiger Kleinwagen oder teurer Premium-Kombi – jedes Auto durchläuft laut Onlinecars denselben Prozess.

Neben einem 80-Punkte-Check und einer zwölfmonatigen Safety-Garantie bietet das Unternehmen auch ein 14-tägiges Rückgaberecht an. Sollte der neue Gebrauchte doch nicht den eigenen Vorstellungen entsprechen, kann das Fahrzeug innerhalb dieser Frist retourniert werden.